Yoga, Kendo & Co: Wiens neuer Sport-Hotspot ist da

Das erste Mega-Event steigt schon im November: Das 100-Jahr-Jubiläum des Handballbundes – gekrönt vom Länderspiel gegen Ungarn. Anfang Jänner 2026 wartet dann der nächste Kracher: Österreichs Männer-Nationalteam misst sich mit Tschechien.

Auch Basketball-Fans kommen voll auf ihre Kosten: Neben Auftritten der Nationalteams sorgt das ABA-League-Duell BC Vienna gegen Roter Stern Belgrad für Gänsehaut-Atmosphäre. Dazu bringt die Austrian College SportsLeague sowohl den Season Opener als auch das große Finale nach Wien.