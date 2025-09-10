Freund springt vor Gericht für Angeklagte ein

Im Prozess am Landesgericht Feldkirch musste sich am Dienstag die Frau wegen schweren Betrugs verantworten. „Ich wollte das alles nicht und es tut mir auch sehr leid. Aber ich bin einfach in finanzielle Schieflage geraten“, bekennt sie sich schuldig. Eine Verurteilung, Betreibung und der Verlust des Gewerbescheines drohen der Frau, sollte sie den Schaden nicht binnen sechs Monaten wiedergutmachen. Doch wie? Zumal die Angeklagte, die nach einem Burnout erst jetzt wieder eine Arbeitsstelle auf Probe hat und daher nicht kreditwürdig ist?