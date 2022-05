Olympia-Helden nervöser als im Weltcup

Puchner gesteht: „Lernen nicht mehr so gewohnt“

„Es ist schon eine gewisse Anspannung da“, gibt Mirjam Puchner zu. Die Nervosität ist höher als bei Weltcup-Rennen. „Denn das machen wir ja über eine ganze Saison. Das Lernen bin ich nicht mehr so gewohnt“, gibt die Olympia-Silberne von Peking zu. Die noch dazu heute 30 Jahre alt wird – der „Runde“ wird aber erst nach (hoffentlich) bestandener Abschlussprüfung gefeiert. Dann ist Puchner offiziell Frau Inspektor. „Allerdings müssen alle noch bis Ende August ihren Praxisteil absolvieren“, betont Herbst. Ein Praxismodul war in die Ausbildung integriert, eines folgt. „Ich werde es in der Polizeiinspektion in Anif machen“, erzählte Puchner, die erst im August ins Schneetraining einsteigt.