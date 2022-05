Auf Ex-Freund eingestochen: Zehn Jahre Haft

In einem Redeschwall versuchte die Angeklagte - eine zierliche und nur 1,5 Meter große Einheimische - am Dienstag, den Geschworenen im Landesgericht Salzburg den blutigen Streit mit ihrem Ex-Lebensgefährten zu erklären: „Mit dem Messer wollte ich ihm nur Angst machen.“ Eine spitzes und 35 Zentimeter langes Küchenmesser - die Tatwaffe beim Vorfall am 30. Oktober in einer Wohnung in Hallein.