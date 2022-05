Schramböck verzichtet auf Mandat im Nationalrat

Köstinger und Schramböck haben am 9. Mai ihre Rücktritte offiziell bekannt gegeben. Schramböck bedankte sie sich bei ihrer Erklärung auch bei Ex-Kanzler Sebastian Kurz, der sie in die Regierung geholt hatte. Nähere Gründe für ihren Abgang gab sie nicht bekannt. Sie galt schon seit Längerem als Ablösekandidatin in der ÖVP-Regierungsriege.