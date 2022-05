Köstinger und Schramböck machen Schluss - und nun?

Wer es als Nächstes in die Regierung schafft, ist noch unklar. Nehammer kündigte eine Entscheidung in den kommenden Tagen an. Davon auszugehen ist, dass die Rochade vor dem Parteitag am Samstag in Graz vollzogen ist. An dem Tag wird Nehammer offiziell zum Chef der Volkspartei gekürt.