Highlights und Premieren bei der PFERD Wels

Sport- und Turnierbewerbe

Mit sportlichen Höchstleistungen beeindruckt indessen die Spring- und Fahrerelite. Von Donnerstag, 26. Mai, bis Samstag, 28. Mai, ist die PFERD Wels bereits zum dritten Mal Austragungsort des nationalen Springturniers CSN-A*, powered by AlpenSpan. Beim Einspänner-Fahrturnier, powered by Weissl steht die Krone-Reitarena dann Samstag und Sonntag ganz im Zeichen des Fahrsports. Am Sonntag ist die One-Day-Hallenvielseitigkeit mit ihren drei Prüfungen Dressur, Springen und dem rasanten Geländeparcours das Programmhighlight. Sportliche Leistungen auf höchstem Niveau zeigen die Teilnehmer des nationalen Voltigierturniers am Samstag, 28. Mai in der Showhalle 6, ausgetragen vom Union Reitclub St. Georg Wels-Thalheim.