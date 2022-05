TikTok laut US-Mutter schuld an Tod der Tochter

In einer am Donnerstag eingereichten Klage gab Anderson laut „Gizmodo“ an, dass ihre Tochter im vergangenen Jahr beim Versuch, die sogenannte Blackout-Challenge durchzuführen, erstickt sei. Teilnehmer dieser Herausforderung werden dazu ermutigt, sich selbst beim Luftanhalten oder Erwürgen zu filmen, bis sie ohnmächtig werden. Nylah war demnach am 7. Dezember in ein Krankenhaus geliefert worden, dort jedoch am 12. Dezember ihren nicht näher genannten Verletzungen erlegen.