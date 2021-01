Tödliche TikTok-Challenge: Zehnjährige beerdigt

Jenes zehnjährige Mädchen, das an der sogenannten Blackout-Challenge auf der Kurzvideodienst TikTok teilgenommen hatte und dabei ums Leben gekommen war, ist am Dienstag in der sizilianischen Stadt Palermo beerdigt worden. „Antonellas Tod ist für uns alle eine Warnung und ein Aufruf“, sagte Erzbischof Corrado Lorefice bei der Trauerfeier vor Dutzenden Trauernden.