52-Jähriger bei Sturz mit seinem Motorrad getötet

Auf Bankett und in Straßengraben

Als er einen Pkw überholen wollte, kam er links aufs Bankett und wurde in den Straßengraben und dann weiter in ein angrenzendes Feld geschleudert. Zeugen begannen sofort mit der Reanimation des Mannes, die danach vom Notarzt übernommen wurde. Jedoch leider erfolglos. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.