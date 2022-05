Verkäuferin geht mit fremder Bankomatkarte shoppen

Kontaktlos bezahlt

Vier Tage lang machte sie zahlreiche Einkäufe und erstand Gutscheine, in diversen Geschäften in Hochburg-Ach und Braunau, bis zum Limit der kontaktlosen Zahlung ohne Codeeingabe. Dadurch entstand der Kartenbesitzerin ein Schaden in der Höhe von insgesamt 262,30 Euro. Die Frau ist geständig.