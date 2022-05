Dieses Land hat die größten Chancen auf ESC-Sieg

In einem Großteil der Märkte, die am ESC teilnehmen, hörten die Nutzer am liebsten den Beitrag aus ihrem eigenen Land, erläuterte Spotify in einer Mitteilung. Wenn man diese Beiträge jeweils ausklammere, sei „Brividi“ der Top-Song in 28 von 40 am Halbfinale teilnehmenden Ländern (70 Prozent).