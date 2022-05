LUM!X und Pia Maria kämpfen um Einzug ins Finale

Hörte man sich in den letzten Tagen vor Ort um, so kommt Österreichs Beitrag jedenfalls gut an. Vor allem beim jungen Publikum hat sich „Halo“ bereits als Ohrwurm eingenistet. Die große Ungewissheit bleibt jedoch, ob der perfekt abgemixte Clubhit auch ebenso perfekt live auf die Bühne gebracht werden kann. Vor allem Pias zuletzt durch Covid angeschlagene Stimme macht den Auftritt zur Zitterpartie.