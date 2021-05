Es ist wieder Song Contest! Diese 10 sind weiter!

Jubelndes Publikum im Saal suggerierte am Dienstagabend tatsächlich so etwas wie Normalität beim Song Contest und dass jetzt bald alles gut wird. Freilich waren aber alle nur mit Test vor Ort und die für Song-Contest-Verhältnisse „wenigen“ Zuschauer durften nicht aus den Risikogruppen kommen oder über 70 Jahre alt sein. Per App konnten Zuschauer von überall her mitklatschen und den Jubel in der Arena noch verstärken. Das Prozedere wird beim 2. Semifinale und beim Finale ebenso sein.