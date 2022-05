Biker (34) in Villach wegen Fußgängerin gestürzt

Am Dienstag um 19.19 Uhr fuhr ein 47-jähriger Mann aus dem Bezirk Villach-Land mit seinem Pkw in Villach von der Steinwenderstraße kommend in die Kreuzung mit der F.-X.-Wirth-Straße und anschließend weiter geradeaus in Richtung der Genotteallee. Zu diesem Zeitpunkt war die Ampel für ihn auf Grün geschalten. Er fuhr als erstes Fahrzeug in die Kreuzung hinein. Beim Schutzweg standen drei Personen. Eine der Personen ging bei Rotlicht über den dortigen Schutzweg, sodass der 47-jährige seinen Pkw stark abbremsen musste.