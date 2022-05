Umweltalarm: Altöl wurde im Wienerwald „entsorgt“

Umweltalarm im Wienerwald. Ein, wie es im Einsatzbericht der Florianis heißt, „als nicht sehr wertvoller Teil unserer Gesellschaft einzuschätzendes Subjekt“ hatte illegal Altöl am Waldrand abgeladen. Nicht nur das: Die Behältnisse waren auch noch undicht! In mühsamer Handarbeit mussten die Freiwilligen Ölsperren errichten, da die Gefahrenstoffe bereits in den Forst flossen. Gemeinsam mit den Experten vom Kommando in Tulln wurde Bindemittel aufgetragen – und dann setzte auch noch der Regen ein.