Granate bei Arbeiten in St. Margarethen gefunden

Am Wochenende verfolgten zahlreiche Besucher das Turnier auf einem Reiterhof in St. Margarethen im Lavanttal. Heute, Montag, machten Arbeiter am Gelände des Hofs eine gefährliche Entdeckung. Bei Grabungsarbeiten wurde nämlich eine Handgranate gefunden. Ein Entminungsdienst ist bereits auf dem Weg zum Fundort.