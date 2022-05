Moosburgs Tormaschine netzt auch mit Defibrillator

Es war ein irres Derby in Moosburg - das drei Rückständen nachlief, Oberglan in der 1. Klasse C am Ende mit 4:3 bezwang. Groß im Bild: „Doppelpack“ Chigbogu Onuh. Der 24-jährige Flüchtling hat eine bewegende Geschichte - und vermieste den Geburtstag des Gäste-Trainers.