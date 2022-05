Führerscheinneuling schrottet seinen BMW an Baum

Am Samstag kurz nach 23 Uhr bog ein 18-jähriger Autofahrer von der Parkstrasse in die Steinachstrasse ein. Offensichtlich wollte der junge Mann besonders „cool“ sein, dafür stellte er an seinem Wagen extra manuell von 4-Rad- auf Hinterradantrieb um. Beim Abbiegen beschleunigte er dann sein Gefährt stark. Zu stark!