Chefpilot Antonov will unfertige An-225 vollenden

Für den Chefpiloten gibt es aber immer noch Hoffnung. Er erklärt in dem Interview, dass Antonov trotz allem wieder eine An-225 in die Luft bringen könne. Seine Hoffnung setzt der Chefpilot in ein zweites, nie vollendetes Modell. Es ruht zerlegt seit Mitte der Neunziger in einem Antonov-Lager nahe Kiew und soll zu rund 70 Prozent fertiggestellt sein. Aus wirtschaftlichen Gründen - die Kosten für die Vollendung könnten in die Milliarden gehen - wurde es allerdings nie vollendet. Dieses Vorhaben wäre schlicht unwirtschaftlich, hieß es noch vor zwei Jahren seitens Antonov.