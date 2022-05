Jugendliche erbeuteten Autos im Wert von 100.000 €

Wollten Ausfahrt unternehmen

Der BMW konnte schließlich in einer öffentlichen Garage in Wien-Mariahilf geortet werden. Die „Soko Kfz“ observierte gemeinsam mit dem Landeskriminalamt Niederösterreich und der Wiener Einsatzgruppe für Straßenkriminalität (EGS) das Fahrzeug. Als die drei Tatverdächtigen in der vorvergangenen Woche in der Garage erschienen und mit dem erbeuteten Pkw eine Ausfahrt unternehmen wollten, wurden sie von der Polizei angehalten und festgenommen.