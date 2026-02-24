Amüsanter Versprecher: „Du hattest Sex mit …“

Wie bitte? Mit einem amüsanten Versprecher hat Moderatorin Michelle Yu bei den Delray Beach Open für den ein oder anderen Schmunzler gesorgt. Ihr Gesprächspartner Sebastian Korda nahm‘s gelassen ...
Nach dem Sieg gegen Flavio Cobolli hatte Yu den US-Amerikaner um eine Analyse der Partie bitten wollen, versprach sich jedoch unangenehm. „Du hast jetzt dreimal gegen Flavio gespielt und hattest dreimal Sex … ähm, Erfolg (auf Englisch „Success“) gegen ihn gehabt, alle drei Male. Wie kommt es, dass du so erfolgreich gegen ihn bist, Sebastian?“, so die Reporterin, die ob ihres Fauxpas zu kämpfen hatte, ihr Lachen zu unterdrücken.
Cool reagiert
Korda nahm es Gott sei Dank entspannt, mit einem Zwinkern entgegnete er: „Naja, er ist eben ein gut aussehender Typ, wissen Sie.“ Und auch ein Foto mit dem 25-Jährigen war für Yu anschließend drin.
Gepostet wurde es scherzhaft mit der Bildunterschrift: „S-U-C-C-E-S-S.“
