Raubüberfall? Rapper stirbt mit nur 23 Jahren

Der aufstrebende US-Rapper Luci4, mit bürgerlichem Namen James Dear, ist am 22. Februar 2026 im Alter von 23 Jahren in Los Angeles gestorben.
Laut Angaben seiner Großeltern wurde Luci4 in einem Haus eines Freundes tot aufgefunden. Sein Geldbeutel sei leer gewesen, was bei der Familie Fragen aufwirft. Man habe ihn „gewarnt“, besser auf sich aufzupassen – nun, da er langsam, aber sicher zum Rap-Star aufstieg. Seine Großeltern kritisierten laut „TMZ“ vor allem seinen Umgang mit „all den neuen Leuten“, mit denen er zunehmend Kontakt pflegte.
Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen, bislang gibt es jedoch keinen Hinweis auf Fremdverschulden bzw. konkrete Verdächtige.
Fans trauern
In der Szene und bei Luci4s Fans herrscht Bestürzung über den plötzlichen Verlust des jungen Künstlers, der sowohl in sozialen Medien als auch Musikkreisen als einflussreich und innovativ gefeiert wurde.
Pionier des Sigilkore-Genres
Der 23-Jährige war durch den viralen Hit „BodyPartz“ bekannt geworden, der 2021 auf Plattformen wie TikTok große Aufmerksamkeit erlangte und später sogar Goldstatus erreichte. Er gilt als Pionier des Sigilkore-Genres (experimentelle Unterform des Rap, gekennzeichnet durch basslastigen Lo-Fi-Sound mit stark veränderten Vocals, Anm.) und war bei Atlantic Records unter Vertrag.
