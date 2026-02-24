Raubüberfall? Rapper stirbt mit nur 23 Jahren

Laut Angaben seiner Großeltern wurde Luci4 in einem Haus eines Freundes tot aufgefunden. Sein Geldbeutel sei leer gewesen, was bei der Familie Fragen aufwirft. Man habe ihn „gewarnt“, besser auf sich aufzupassen – nun, da er langsam, aber sicher zum Rap-Star aufstieg. Seine Großeltern kritisierten laut „TMZ“ vor allem seinen Umgang mit „all den neuen Leuten“, mit denen er zunehmend Kontakt pflegte.