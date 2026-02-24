„Team Vorarlberg“ startet die Saison auf Sardinien

„Ein ständiges Auf und Ab auf fünf Etappen und jede Menge Wind“, erwartet sich „Team Vorarlberg“-Manager Thomas Kofler für den Saisonauftakt seiner Equipe ab Mittwoch auf Sardinien. Angeführt wird das Ländle-Team, das bereits in seine 28. Saison geht, auch heuer wieder vom Schweizer Routinier Colin Stüssi.
Sonnenschein und Temperaturen zwischen 15 und 18 Grad – so lautet die Wetterprognose für die kommenden Tage auf der italienischen Mittelmeerinsel Sardinien. Im – auch bei Vorarlbergern – gern frequentierten Urlaubsparadies startet am Mittwoch das „Team Vorarlberg“ in die neue Radsaison – die bereits 28. im Bestehen der Rankweiler Continental-Équipe.
Königsetappe am Samstag
Beim Giro di Sardegna warten auf fünf Etappen verteilt insgesamt 825,1 Kilometer und über 10.000 Höhenmeter auf das Feld. Die Auftaktetappe über 189,8 Kilometer von Castelsardo nach Bosa ist gleich mit 2917 Höhenmetern gespickt – die Königsetappe führt dann am Samstag von Arbatax über 177 Kilometer und 3210 Höhenmeter nach Nuoro.
Ergebnis nicht vorrangig
Angeführt wird die Ländle-Mannschaft wie schon in den vergangenen Jahren vom Schweizer Routinier Colin Stüssi. „Team Vorarlberg“-Sportdirektor Paul Renger hat zudem den Hohenemser Dominik Amann, Emanuel Zangerle sowie die Neuzugänge Giacomo Ballabio, Tobi Nolde, Philipp Hofbauer und Lokalmatador Ignazio Cireddu nominiert. „Der Fokus liegt weniger auf dem Ergebnis“, erklärt Manager Thomas Kofler. „Es geht darum, dass man den Tritt in die neue Saison und als Team zusammen findet.“
