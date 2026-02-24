„Team Vorarlberg“ startet die Saison auf Sardinien

Ergebnis nicht vorrangig

Angeführt wird die Ländle-Mannschaft wie schon in den vergangenen Jahren vom Schweizer Routinier Colin Stüssi. „Team Vorarlberg“-Sportdirektor Paul Renger hat zudem den Hohenemser Dominik Amann, Emanuel Zangerle sowie die Neuzugänge Giacomo Ballabio, Tobi Nolde, Philipp Hofbauer und Lokalmatador Ignazio Cireddu nominiert. „Der Fokus liegt weniger auf dem Ergebnis“, erklärt Manager Thomas Kofler. „Es geht darum, dass man den Tritt in die neue Saison und als Team zusammen findet.“