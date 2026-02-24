Meister-Klub braucht dringend neue Infrastruktur

Die „Krone“ stellt in einer eigenen Serie die Kärntner Meister im Eishockey-Unterhaus vor! In der Division III West triumphierten die Turtles Lienz. Für die Osttiroler ist es der zweite Titel im fünften Bestandsjahr. Sorgen bereitet jedoch die bescheidene Infrastruktur. Und: Der Topscorer ist der Sohn des Obmanns vom Lokalrivalen!