Meister-Klub braucht dringend neue Infrastruktur

Rätselhaft in den Sumpf: Die neuen Kinderbücher
Grummeln und träumen
Die „Krone“ stellt in einer eigenen Serie die Kärntner Meister im Eishockey-Unterhaus vor! In der Division III West triumphierten die Turtles Lienz. Für die Osttiroler ist es der zweite Titel im fünften Bestandsjahr. Sorgen bereitet jedoch die bescheidene Infrastruktur. Und: Der Topscorer ist der Sohn des Obmanns vom Lokalrivalen!
Vor fünf Jahren wurden die Turtles Lienz gegründet! Und heuer feierten die Osttiroler bereits den zweiten Meistertitel. Denn in der Division III West bog man in der Finalserie die Sillian Bulls mit 2:0-Siegen. „Unfassbar, es war eine richtig starke Saison“, freut es Peter Lindsberger, Sportboss der Turtles.
