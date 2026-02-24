Horror-Szenen im Video
Lift rast plötzlich rückwärts: Skifahrer in Panik
Was als normaler Skitag begann, endete in bangen Sekunden: Ein Sessellift in China raste plötzlich mit hoher Geschwindigkeit rückwärts den Hang hinunter – die Fahrgäste sahen sich gezwungen, aus den schwingenden Sitzen zu springen, um nicht von den heranrasenden Bänken erfasst zu werden.
Der Vorfall ereignete sich vergangenen Mittwoch im Gongchangling Hot Spring Ski Resort in Liaoyang in der Provinz Liaoning. Videoaufnahmen zeigen, wie der Lift abrupt in schneller Rückwärtsbewegung talwärts fährt. Die Sessel nähern sich ruckartig und stark schwankend dem Stationsbereich, ohne zu stoppen.
Wintersportler landen unsanft im Schnee
Mehrere Skifahrer sind zu sehen, wie sie aus den sich bewegenden Sesseln auf den Boden unter ihnen springen. Mitarbeiter rufen laut Warnungen wie „Zurück!“ und „Hinlegen!“. Einige Wintersportler landen unsanft im Schnee und bringen sich hastig in Sicherheit. Andere werfen sich sofort flach auf die Piste, um nicht von den heranschwingenden Sesseln getroffen zu werden.
Umstehende Skisportler helfen dabei, Personen aus den Sesseln und aus dem Gefahrenbereich zu bringen, während der Lift weiterhin rückwärts den Hang hinunterrast.
Fehlfunktion bestätigt, Skigebiet bleibt geöffnet
Am Donnerstag bestätigten Mitarbeiter des Skigebiets, dass es am Vortag zu einer Fehlfunktion gekommen sei. Der betroffene Lift wurde demnach außer Betrieb genommen. Nach Angaben des Resorts wurde bei dem Zwischenfall niemand verletzt.
Einige besorgte Besucher hätten sich vorsorglich in einem Krankenhaus untersuchen lassen, es seien jedoch keine Verletzten gemeldet worden. Das Skigebiet bleibt geöffnet. Ein anderer Lift ist weiterhin regulär in Betrieb, während die Reparaturarbeiten an der betroffenen Anlage laufen.
