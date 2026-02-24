Lift rast plötzlich rückwärts: Skifahrer in Panik

Wintersportler landen unsanft im Schnee

Mehrere Skifahrer sind zu sehen, wie sie aus den sich bewegenden Sesseln auf den Boden unter ihnen springen. Mitarbeiter rufen laut Warnungen wie „Zurück!“ und „Hinlegen!“. Einige Wintersportler landen unsanft im Schnee und bringen sich hastig in Sicherheit. Andere werfen sich sofort flach auf die Piste, um nicht von den heranschwingenden Sesseln getroffen zu werden.