Sir David Beckham rettet verletzte Skifahrerin!

Familienfreund Ramsay: „Liebe macht blind“

Familienfreund Gordon Ramsay meldete sich kürzlich zu Wort und erklärte, David werde „absolut“ wieder eine Beziehung zu Brooklyn aufbauen. Er sagte der „Sun“: „Brooklyn und ich haben ein bisschen geschrieben, unsere Beziehung ist stabil. Ich liebe ihn — sein Herz ist unglaublich. Aber es ist schwer, oder, wenn man verliebt ist? Liebe macht blind. Man gerät schnell auf diese Achterbahn und kann mitgerissen werden. Aber es wird wieder gut werden.“