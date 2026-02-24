Ukrainer rücken jetzt wie im Ersten Weltkrieg vor

Russen machen trotzdem weiter Druck nach vorne

An anderen Frontabschnitten bleibt der russische Druck hoch, etwa bei Siversk, bei Konstantinowka und weiterhin in Richtung Saporischschja. Dort hatte es zuletzt auch schwere Angriffe gegeben. Bei einer russischen Angriffswelle auf mehrere Regionen wurden in der Nacht mindestens drei Menschen getötet. Nach ukrainischen Angaben setzte Russland 126 Drohnen und eine Rakete vom Typ Iskander ein.