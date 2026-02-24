Vorteilswelt
Neben Nordischer Kombi

Droht auch diesen Sportarten bald das Olympia-Aus?

Olympia
24.02.2026 09:53
Wie lange darf man sich noch über Schlittensport bei Olympia freuen?
Wie lange darf man sich noch über Schlittensport bei Olympia freuen?(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Droht den Sportarten Bob, Rodeln und Skeleton bald das Olympia-Aus? In den aktuellen Debatten über eine Neuordnung des olympischen Programmes soll laut Insider Duncan Mackay gerade auch darüber diskutiert werden. Bitter wäre diese Entscheidung auch für Österreich. 

Immerhin konnten unsere Athleten im Eiskanal von Cortina ordentlich abräumen. Das große Highlight war dabei sicherlich die überfällige olympische Goldmedaille für Janine Flock. Doch auf solch emotionale Momente könnten Fans bei künftigen Winterspielen verzichten müssen. 

Der euphorische Empfang für Janine Flock im Austria House von Cortina.
Der euphorische Empfang für Janine Flock im Austria House von Cortina.(Bild: Sepp Pail)

Denn wie Insider Mackay in seinen „Zeus Files“ schreibt, könnten die Schlittensportarten bald der geplanten Neuordnung des olympischen Programms zum Opfer fallen. Die Sportarten würden nämlich in den Kategorien Kosten, Umwelt und Nachhaltigkeit schlecht abschneiden.

Alleine der Bau eines Eiskanals für Olympia ist ein erheblicher Kostenpunkt. In Cortina musste man etwa 118 Millionen Euro dafür in die Hand nehmen – das IOC hätte ohnehin bevorzugt, dass man anstatt eines Neubaus auf eine bereits vorhandene Bahn ausweicht – notfalls auch auf jene in Lake Placid in den USA! 

Wechseln Handball und Volleyball?
Im Hintergrund wird jedenfalls schon an einer umfangreichen olympischen Reform gearbeitet. Dabei geht es längst nicht mehr nur um die Frage, ob die Nordische Kombination 2030 im Programm bleibt. „Wir müssen ehrlich damit sein, was funktioniert und noch wichtiger, was nicht funktioniert“, ließ IOC-Präsidentin Kristy Coventry zuletzt schon anklingen. 

Kristy Coventry
Kristy Coventry(Bild: EPA/NEIL HALL)

Weitere Gedankenspiele drehen sich auch darum, Sportarten wie Handball und Volleyball als Teil der Winterspiele zu etablieren. Damit soll das schon aufgeblähte Programm der Sommerspiele, mit demnächst 353 Medaillenentscheidungen, entlastet werden. „Klassische“ Wintersportarten könnten dafür aber eben weichen müssen. 

Für die Spiele 2030 in Frankreich und 2034 in Utah sind die Schlittensportarten zumindest derzeit noch Teil der Ausrichterverträge. Doch schon im Juni sollen erste Ergebnisse der IOC-Programmkommission feststehen – mal sehen, was das für die jeweiligen Sportarten aussagen wird. 

Olympia
24.02.2026 09:53
