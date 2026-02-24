Droht auch diesen Sportarten bald das Olympia-Aus?

Wechseln Handball und Volleyball?

Im Hintergrund wird jedenfalls schon an einer umfangreichen olympischen Reform gearbeitet. Dabei geht es längst nicht mehr nur um die Frage, ob die Nordische Kombination 2030 im Programm bleibt. „Wir müssen ehrlich damit sein, was funktioniert und noch wichtiger, was nicht funktioniert“, ließ IOC-Präsidentin Kristy Coventry zuletzt schon anklingen.