Auftakt-Aus für Anastasia Potapova in Mexiko

Anastasia Potapova ist am Montag gleich in der ersten Runde des WTA-Turniers im mexikanischen Merida ausgeschieden. Die seit diesem Jahr für Rot-Weiß-Rot spielende Russin unterlag der Kolumbianerin Emiliana Arango nach 1:56 Stunden 6:7(0),2:6. Potapova verlor damit auch das zweite Duell mit Arango.