Auto verwechselt: Kurioser „Diebstahl“ in Tirol

„Die Autobesitzerin hatte ihren Keyless-Go-Schlüssel im Pkw vergessen und so kam es zur Verwechslung von zwei baugleichen Autos. Ein Mann war unbemerkt in den falschen Wagen eingestiegen und weggefahren“, so die Polizei. Am Ende war also alles nur ein großes Missverständnis - und das vermeintliche Opfer des „Diebstahls“ konnte wieder aufatmen.