Historische Pleitenserie zu Ende! Kings atmen auf

Sacramento hat seine lange Negativserie in der NBA beendet. Nach zuletzt 16 Niederlagen nacheinander gewannen die Kings bei den Memphis Grizzlies mit 123:114. Nie zuvor in der Historie des nordamerikanischen Teams gab es so eine lange Serie ohne einen Sieg. Den NBA-Negativrekord halten weiterhin die Detroit Pistons aus dem Jahr 2023 mit 28 Niederlagen nacheinander.