Nach Autodiebstahl gegen Bäume gekracht

Eine vorerst unbekannter Täter hatte am 8. April zwischen 20 Uhr und 22.45 Uhr den Pkw eines 27-Jährigen aus Schörfling unbefugt in Betrieb genommen und einen Verkehrsunfall verursacht. Dabei war zuvor der Schlüssel des Pkw, der im Aufenthaltsraum am Firmengelände aufbewahrt worden ist, gestohlen worden