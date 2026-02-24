Valentino Lazaro hat einen neuen Coach bei Torino

US-Olympia-Heldinnen schlagen Trump-Einladung aus
Video als Auslöser?
Serie-A-Klub Torino hat sich am Dienstag von Trainer Marco Baroni getrennt und Roberto D‘Aversa zu dessen Nachfolger bestellt.
Der Verein des Österreichers Valentino Lazaro holte aus den jüngsten sieben Partien nur einen Sieg und liegt lediglich drei Punkte vor der Abstiegszone.
D‘Aversa war als Spieler unter anderem für AC Milan im Einsatz, als Coach arbeitete er für Parma, Sampdoria, Lecce und Empoli.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.