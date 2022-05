Nach der Geburt von ihrer Mama im Wald ausgesetzt

Was für eine starke Frau! Die gebürtige Ungarin Monika Gyarmati aus der „Paprika-Region“ Kalocsa wirkt im Gespräch kämpferisch: „Mich hat das Leben gelehrt, nie aufzugeben, immer aufzustehen. So schnell kann mich nichts mehr umhauen.“ Dabei hält die Präsidentin des Linzer Kindergarten & Krabbelstube-Vereins „Brüderchen und Schwesterchen“ die Hand eines Mädchens und eines Buben: „Wenn wir Liebe und Frieden in der Welt erfahren möchten, dann müssen wir bei den Kindern anfangen!“ Gyarmati will, dass anderen Kindern ein Schicksal wie sie es erfahren musste, erspart bleibt.