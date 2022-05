Käsediebe stehlen in Schlitters neun Laib

Aus einer Lagerhalle einer Käserei in Schlitters entwendeten bisher unbekannte Diebe 9 Laib Käse. Einen der entwendeten Laibe ließen die Täter im Freien vor der Käserei zurück - die restlichen acht mit jeweils 50 Kilogramm wurden mitgenommen. Der Schaden geht in die Tausende! Aufgrund der Anzahl und der Größe des Diebesgutes erhofft sich nun die Polizei, dass die Laibe jemanden auffällt. Allfällige verdächtige Wahrnehmungen sollen an die PI Strass im Zillertal unter der Telefonnummer 059133/7255 gemeldet werden.