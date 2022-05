Das Zentrum des Hedonismus und unberührter Natur

„Diejenigen, die das Paradies auf Erden suchen, sollten nach Dubrovnik kommen“, sagte der große Nobelpreisträger George Bernard Shaw vor fast einem Jahrhundert. Selbst ein Nobelpreisträger und ein großer Autor fand es schwierig, all das in Worte zu fassen, was diese Perle des Mittelmeers und ihre herrliche Riviera zu bieten hat.