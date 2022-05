Muttertagsvorbereitung: Mehr als Geschenke basteln

Traditionen spielen im Jahreskreis in den heimischen Kindergärten eine besonders wichtige Rolle. Klar, dass da der Muttertag einen Platz ganz oben auf der Liste einnimmt. „Gerade in so fordernden Zeiten, wie sie die Pandemie in den vergangenen Monaten gebracht hat, gibt das den Kindern Sicherheit“, weiß Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. Geschenke zu basteln und Gedichte für die Mütter zu lernen gehören da einfach dazu.