Endlosstreit zwischen Grünen und ÖVP-Kammer

Diese Woche war es wieder einmal so weit: WKO-Präsident Harald Mahrer warf Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) vor, die Versorgungssicherheit in der Energiekrise nicht ernst genug zu nehmen. Die grüne Retourkutsche folgte prompt: Die Kammer habe Mitschuld an der Abhängigkeit von Russland, erinnerte der Abgeordnete Lukas Hammer.