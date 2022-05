Mahrer fordert Gaspaket mit Italien und Kroatien

Diese Unsicherheit heize zudem die Inflation an, so Mahrer. Die Regierung solle daher Teile der 2023 geplanten Steuerreform auf diesen Juli vorziehen, zum Beispiel das Senken der Lohnsteuerstufen. Auch die kalte Progression gehöre nun weg. Dann müssten die Gewerkschaften auch nicht so hohe Lohnerhöhungen verlangen, die ebenfalls die Teuerung antreiben.