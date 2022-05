Fünf Jahre ohne Kinderarzt: „Brauchen Masterplan“

Stichwort Primärversorgungseinheiten: Sechs sollte es bereits in Tirol geben, keine ist realisiert. Mehrere Ärzte und Pflegedienste unter einem Dach, ständige Erreichbarkeit – das klingt vernünftig. Wenn man die Verhandlungshürden einmal beiseite lässt: Wie kann es gelingen? Und wann endlich?

Mein Vorschlag: In Kufstein und in Landeck/Pians fehlen je zwei Allgemeinmediziner. Dort ist die Chance auf Realisierung am größten. Warum nicht im Verbund von Land, Gemeinden, ÖGK und Ärztekammer auf junge Mediziner zugehen, um ihnen so eine Einheit schmackhaft zu machen. Junge Ärzte deshalb, weil sie flexibler sind. Wer schon eine gut gehende Praxis hat, lässt sich nicht so gerne auf einen Versuch ein. Wenn es jedoch klappt, wird es Nachahmer geben. Ich gehe aber nicht davon aus, dass es heuer noch zu schaffen ist.