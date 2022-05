Julia Kofler verlängert bei Altach/Vorderland

Über Sturm und Werder nach Altach

Julia Kofler ist zigfache Österreichische Nachwuchs-Nationalspielerin und gehörte in der Vergangenheit auch bereits dem Aufgebot des A-Nationalteams an. Sie wurde im Nachwuchs der SV Spittal / Drau / SV Rothenthurn ausgebildet, feierte beim SK Sturm Graz ihr Bundesligadebüt und wechselte bereits als 19-Jährige ins Ausland zum SV Werder Bremen.



Nach drei Jahren an der Weser, in der sie insgesamt 44 Pflichtspiele in der 1. und 2. Bundesliga absolvierte, kehrte sie im Sommer 2021, mit dem Wechsel nach Altach, in die Planet Pure Frauenbundesliga zurück und wird nun mindestens zwei weitere Jahre für die Spielvereinigung auflaufen.