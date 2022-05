Erpresser-Trojaner lauert in Fake-Windows-Updates

Keine dubiosen Quellen nutzen, Backups erstellen

Bester Schutz vor solchen Cyberangriffen: Beziehen Sie Software am besten immer nur von der offiziellen Hersteller-Website, im Fall von Windows-Updates kann eine Aktualisierung auch direkt in den Systemeinstellungen in die Wege geleitet werden. Meiden Sie Software-Schwarzkopien, da hier immer ein gewisses Risiko besteht, neben der gewünschten Software noch ungebetene Dreingaben auf das System zu laden. Empfehlenswert sind außerdem regelmäßige Backups, um verschlüsselte Daten im Fall einer Ransomware-Attacke wiederherstellen zu können.