Europäische Ermittler hoben Ransomware-Bande aus

Europäische Ermittler haben eine Cybercrime-Bande ausgehoben, die für Tausende Attacken auf Organisationen und Unternehmen verantwortlich sein soll. Nach Hausdurchsuchungen in Rumänien seien zwei Menschen festgenommen worden, teilten die europäische Justizbehörde Eurojust und die Polizeibehörde Europol am Montag in Den Haag mit. Bereits zuvor waren nach Angaben von Europol in anderen Ländern fünf Verdächtige festgenommen worden.