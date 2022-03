Datenleck bedroht russische Ransomware-Bande Conti

Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine wird von Cyberangriffen begleitet: In der Ukraine stehen Server unter DDoS-Beschuss, in Russland hat das Hackerkollektiv Anonymous Aktionen gestartet. Rache für die Hacks in Russland kündigte die russische Ransomware-Erpresserbande Conti an - eine der gefährlichsten der Welt. Sie stellte sich damit auf die Seite des Kreml - und wurde daraufhin selbst Opfer eines Datenlecks.