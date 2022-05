Halbzeit-Austausch | Gescheiterte Ministerin

Halbzeit-Austausch. Nein, zur Ruhe kommt die österreichische Innenpolitik weiterhin nicht. Dafür sind die Umstände auch wirklich nicht angetan. Mehrfache Kanzler-Wechsel und einige Ministerwechsel haben wir in den bisher 848 Tagen seit Angelobung von Türkis-Grün schon erlebt. Sollte die Koalition von ÖVP und Grünen, wie immer wieder beschworen wird, die gesamte Legislaturperiode halten, dann stünde sie - je nach Rechnung - irgendwo in der Mitte der Amtsperiode. Und schon verdichten sich wieder Gerüchte um eine Regierungsumbildung. Weniger wegen der Halbzeit, zu der im Fußball auch gerne schwache Spieler ausgetauscht werden. Sondern weil am Samstag der nächsten Woche Karl Nehammer auch offiziell die Macht in der Volkspartei übernimmt, wenn er vom Parteitag zum Nachfolger von Sebastian Kurz gewählt wird. Danach, so pfeifen es die Spatzen vom Dach, könnten weitere Köpfe aus der Kurz-Truppe rollen. Aber nicht nur solche…