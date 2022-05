„Wir haben nicht genug Worte, um Danke zu sagen!“

Für die unzähligen kleinen goldenen Mini-Pokale im Turnierbüro hatten Sofiia Chumarna (12) und Veronika Vasylenko (13) keine Augen. Wichtiger waren beiden ihre Handys, mit denen sie täglich zwei-, dreimal heim telefonieren. In die Ukraine! In den Krieg. „Wir haben um unserer Väter und Brüder an der Front wirklich Angst“, sagt Veronika. Die der Tischtennis-Topklub Linz Froschberg mit 13 anderen Ukrainerinnen samt Betreuerinnen zum ITTF Youth Contender eingeladen hat. Einem Weltranglisten-Turnier, bei dem Talente von fünf Kontinenten bis heute um den Sieg . . .