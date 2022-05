SPÖ fordert den Mindestlohn von 1700 Euro

500 Salzburger folgten dem Aufruf zur Mai-Demo

Ähnliche Töne stimmte am Tag der Arbeit auch Gemeinderat Kay-Michael Dankl (KPÖ Plus) bei einer Demonstration in der Salzburger Innenstadt an. „Die enorme Teuerung setzt immer mehr Haushalte unter Druck, während Energie- und Immobilienkonzerne Millionen-Gewinne verbuchen. Hier muss die Politik die Notbremse ziehen“, sagte er vor knapp 500 Mitstreitern. Er forderte eine Deckelung der Mietpreise.