Olivenhain mit 200 Bäumen als Antwort auf Hitze

Auch im Burgenland wird es immer heißer und trockener. Die Agro Rebels aus dem Südburgenland haben den Handlungsbedarf erkannt und bereits 2020 in Mörbisch 25 verschiedene Olivensorten aus fünf Ländern gepflanzt, um zu schauen welche Art am besten gedeiht. Nun gibt es auch in Podersdorf am See einen Olivenhain.