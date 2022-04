NS-Entschädigungen: Deutschland verklagt Italien

Deutsche Regierung unter Zeitdruck

Die Bundesregierung steht unter Zeitdruck, weil in Italien eine Zwangsversteigerung deutscher Grundstücke in Rom am 25. Mai droht. Auf den Grundstücken stehen etwa das Goethe-Institut und die deutsche Schule. Deshalb setzt die Bundesregierung auf eine vorläufige Entscheidung des IGH vor dem 25. Mai. Hauptsache-Verfahren können sich beim Internationalen Gerichtshof Jahre hinziehen.